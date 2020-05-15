Экстремалы выходят с карантина: как возобновляют полеты воздушных шаров и прыжки с парашютом (видео)

Любители активного отдыха старательно все дезинфицируют, минимизируют количество пассажиров в лодках или на воздушных шарах, где возможно - надевают защитные маски.

Украинские экстремалы постепенно выходят из карантина - любители развлечений в небе, на земле и на воде уже возвращаются в привычные для них стихии.

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В частности, в Киевской области возобновляются полеты воздушных шаров и прыжки с парашютом. Все старательно дезинфицируют, минимизируют количество пассажиров в лодках или на воздушных шарах, где возможно - надевают защитные маски.

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Как сообщал УНИАН.Туризм, на днях во Львове открылся первый в Украине автокинотеатр на крыше. Это единственная разновидность кинотеатров, которые сейчас разрешены в нашей стране из-за карантина.

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