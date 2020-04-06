Рай для настоящих гурманов: рыбацкий городок Марсашлок на Мальте (видео)
Мальтийский городок Марсашлок – самое популярное рыбное место на всем острове. Именно сюда обязательно нужно заехать за местными деликатесами для настоящих гурманов.
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Каждые 45 минут в городок Марсашлок ходят автобусы из мальтийской столицы Валетты от фонтана "Тритоны". Впрочем следует внимательно изучать расписание перед поездкой, ведь, к примеру, по воскресеньям автобусы не ходят. Всего расстояние между городами около 10 километров, поэтому при желании его можно проехать на велосипеде или даже пройти пешком.
Торгуют рыбой в Марсашлоке просто на набережной, которую легко можно найти по запаху. Рыба и другие морепродукты попадают сюда прямо с рыбацких лодок. Здесь есть все: от более привычных видов рыб до настоящих диковинок - мурены, осьминоги и тому подобное.
Кроме того, здесь же можно купить морскую прогулку - по 5 евро с человека.
Вообще, на Мальте настоящий культ еды, не зря же здешний мужчины признаны одними из самых "тяжелых" в Европе. Одна из популярных закусок - свежевыпеченный хлеб, обильно приправленный томатным соусом и подливкой из оливкового масла, чеснока и трав.
Больше смотрите в сюжете "Мой путеводитель" в эфире "Сніданок 1+1".
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