Austrian Airlines останавливают полеты до 19 апреля
09:58, 24 марта 2020Новости туризма
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Клиенты могут бесплатно перебронировать уже купленные билеты, или вернуть их.
Иллюстрация REUTERS
Austrian Airlines останавливают полеты на три недели - до 19 апреля.
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Как сообщает 112.ua со ссылкой на "Австрийское агентство печати" АРА, "из-за постоянных остановок во всем мире Austrian Airlines продлевает на три недели прекращение полетов. Это больше, чем планировалось изначально. Все самолеты останутся на земле до 19 апреля", - говорится в сообщении.
Рейсы с целью возвращения граждан Австрии на Родину продолжаться.
В тоже время авиакомпания переводит всех своих сотрудников на неполный рабочий день. Также клиенты имеют возможность перебронировать билеты, которые уже были забронированы бесплатно, или вернуть их.
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