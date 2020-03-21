Из Австрии возвращаются еще 174 украинца

Всего из Австрии уже вернулись 527 украинских граждан.

Из Австрии в Украину специальным авиарейсом возвращаются еще 174 гражданина, которые не могли выехать из страны из-за прекращения авиасообщения на время карантина.

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Об этом Министерство иностранных дел Украины сообщило на Facebook-странице "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины".

Отмечается, что в целом из Австрии уже вернулись 527 украинских граждан.

Также украинские консулы продолжают консультировать граждан, которые сейчас находятся в Австрии.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, а также с 18 марта ввел запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные международные, междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.

В связи с этим Министерство инфраструктуры организует спецрейсы, чтобы все украинцы смогли вернуться домой.

20 марта в Министерстве иностранных дел заявили, что в Украину из-за границы планируют вернуться еще более 23 тыс. граждан.