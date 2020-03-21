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Из Шри-Ланки возвращаются 160 украинцев

18:51, 21 марта 2020
Новости туризма
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Украинцы возвращаются из Шри-Ланки / flickr.com, sigmama

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Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства иностранных дел относительно коронавируса.

"По информации Посольства Украины в Индии, туристическая компания Join Up работает сейчас над тем, чтобы бесплатно расселить всех, у кого заканчивается путевка на Шри-Ланке. Также рассматривается вопрос покрытия расходов тех туристов, которые самостоятельно оплачивают свое проживание по истечении срока действия путевки. SkyUp планирует вывезти всех своих туристов из Шри-Ланки", - говорится в сообщении.

Как сообщается, для туристов, которые прибыли на Шри-Ланку самостоятельно, 23 марта ожидается чартерный рейс "Коломбо - Киев", рассчитанный на 200-215 мест (вылет из Коломбо примерно в 11:00-12:00, ориентировочная стоимость билета - 500 долларов США).

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