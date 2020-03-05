Количество туристов в Чернобыле выросло вдвое

Администрация зоны отчуждения говорит о туристическом буме.

С начала года Чернобыльскую зону отчуждения посетили уже более 10 тысяч человек.

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Как сообщает ТСН, об этом сообщил помощник директора ГП "ЦОТІЗ" Кирилл Гарник. В частности, в январе зафиксировано 4470 посетителей, в феврале – 6210 посетителей, что вдвое больше чем в прошлом году. А от 2017 году количество людей, которые побывали в Чернобыле, увеличилось в 5 раз.

"Обычно зимой туристов приезжает меньше, но в этом году очень комфортные погодные условия, поэтому мы не ощутили существенного спада. Кроме того, постоянное развитие инфраструктуры способствует быстрому и комфортному пребыванию в зоне отчуждения. Учитывая тренд, который наблюдается в феврале, считаем, что в 2020 году будет туристический бум в Чернобыль. Чтобы удовлетворить спрос посетителей, мы подготовили на начало сезона несколько новых маршрутов, в частности откроем и воздушные путешествия по зоне отчуждения", - рассказал чиновник.

Напомним, в 2019 году установлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения ЧАЭС. По данным Государственного агентства по управлению зоной, в течение восьми месяцев зону отчуждения посетили почти 75 тысяч туристов.

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