Аэропорт «Херсон» возобновил работу после непогоды

Вчера в области наблюдались осложнение погодных условий: снег, метель, снежные заносы, гололедица, порывы ветра достигают 15-20 м/с.

Международный аэропорт «Херсон», вчера приостанавливавший работу из-за осложнения погодных условий, возобновил прием и отправку самолетов.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказал директор областного коммунального предприятия «Херсонские авиалинии» Виталий Кучерук.

«Аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по графику. Чтобы устранить последствия непогоды, была задействована специальная техника и реагенты, с помощью которых удалось растопить лед и очистить поверхность перрона и взлетно-посадочной полосы», - рассказал Кучерук.

Сегодня утром аэропорт «Херсон» принял рейс из Египта (Шарм-эль-Шейх). Также сегодня будет отправлен самолет из Херсона в Стамбул и ожидается прибытие в аэропорт самолета из Киева.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 6 февраля в области наблюдались осложнение погодных условий, а именно: снег, метель, снежные заносы, гололедица, порывы ветра достигают 15-20 м/с.

Из-за непогоды отсутствовало электроснабжение в 134 населенных пунктах.

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