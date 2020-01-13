В КГГА рассказали, из каких стран в Киев едет больше всего туристов

За год городской бюджет получил более 63 миллиона гривень дохода от туристического сбора.

Столичный бюджет в 2019 году получил более 63 миллиона гривень дохода от туристического налога - это почти вдвое больше по сравнению с 2018 годом.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на информацию заместителя главы администрации Марины Хонды.

По ее словам, доход в 2019 году вырос на более 30 миллионов гривень.

"Если в 2018 году эта сумма составляла 32,9 млн гривень, то по 2019 год город получил рекордные 63,6 млн гривень при запланированных 35 млн. Это является свидетельством того, что Киев становится все более интересным для туристов как из Украины, так и из-за рубежа, а также того, что туристическая отрасль является очень перспективной для столицы", - заявила чиновница.

Она также сообщила, что больше всего туристов в украинскую столицу едет из Беларуси, Израиля, США, Германии и Турции. Наблюдают увеличение количества туристов из Индии, Канады и Швеции.

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В КГГА напомнили, что ставка туристического сбора в прошлом году составила 0,4% от размера минимальной заработной платы для внутренних туристов и 1% - для иностранных.

"То есть для внутреннего туриста - 16 гривень 69 копеек, а для въездного - 41 гривень 73 копейки за сутки. Средства от туристического сбора будут направлены на развитие туристической сферы в столице, создания комфортного и современного сервиса для гостей города", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в столичном аэропорту имени Сикорского назвали самые популярные направления среди пассажиров в 2019 году.