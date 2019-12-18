Поместье наркобарона Пабло Эскобара сделают дорогим курортом
Мексиканский особняк, который некогда принадлежал колумбийскому главарю наркомафии Пабло Эскобару, станет новым дорогим курортом стоимостью 100 миллионов долларов. Дом расположен в регионе Тулум на побережье полуострова Юкатан. Его приобрело агентство недвижимости Thor Equities Group, которая базируется в Нью-Йорке.
Как пишет Newsweek, бывший мексиканский схрон Эскобара станет дорогим курортным отелем на 40 комнат со СПА и дорогими магазинами. Особняк был построен в 1992 году.
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Он расположен в километре от природного заповедника Сан-Каан, который входит в наследие ЮНЕСКО, а также в 15 километрах от археологического региона Тулум, где расположены руины города цивилизации майя.
Thor Equities Group собирается вложить в поместье Эскобара 100 миллионов долларов. Хотя компания приобрела его за 17,5 миллионов, надеясь, что прошлое, связанное с наркобароном, поможет привлечь клиентов.