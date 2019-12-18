Поместье наркобарона Пабло Эскобара сделают дорогим курортом

Нью-йоркская компания, которая приобрела особняк главаря колумбийской мафии, надеется, что темное прошлое привлечет клиентов.

Мексиканский особняк, который некогда принадлежал колумбийскому главарю наркомафии Пабло Эскобару, станет новым дорогим курортом стоимостью 100 миллионов долларов. Дом расположен в регионе Тулум на побережье полуострова Юкатан. Его приобрело агентство недвижимости Thor Equities Group, которая базируется в Нью-Йорке.

Как пишет Newsweek, бывший мексиканский схрон Эскобара станет дорогим курортным отелем на 40 комнат со СПА и дорогими магазинами. Особняк был построен в 1992 году.

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Он расположен в километре от природного заповедника Сан-Каан, который входит в наследие ЮНЕСКО, а также в 15 километрах от археологического региона Тулум, где расположены руины города цивилизации майя.

Thor Equities Group собирается вложить в поместье Эскобара 100 миллионов долларов. Хотя компания приобрела его за 17,5 миллионов, надеясь, что прошлое, связанное с наркобароном, поможет привлечь клиентов.