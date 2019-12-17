В Литву – за 700 гривень: МАУ объявила о новогодней распродаже авиабилетов

Дешевые билеты из Киева рассчитаны на поездки в период с 15 января по 29 февраля 2020 года.

Украинская авиакомпания МАУ объявила о предновогодней распродаже с 16 по 27 декабря.

Об этом говорится на сайте перевозчика.

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Дешевые билеты из Киева рассчитаны на поездки в период с 15 января по 29 февраля 2020 года. Забронировать можно уже сейчас.

Из Киева во Львов можно добраться за 799 грн, до Харькова – 916 грн, Запорожье – 969 грн, Одессу – 1222 грн.

В то же время скидки действуют и на рейсы международных направлений в период зимних праздников. До европейских городов можно долететь из Киева:

Вильнюс – 658 грн;

Варшава – 658 грн;

Берлин – 893 грн;

Вена – 987 грн;

Будапешт – 987 грн;

Копенгаген – 1010 грн;

Дюссельдорф – 1081 грн;

Франкфурт – 1175 грн;

Стокгольм – 1410 грн;

Мадрид – 1551 грн;

Прага – 1786 грн;

Хельсинки – 2561 грн;

Цюрих – 2819 грн.

Скидка будет действовать и на популярные направления в Турции, Кипра, Греции, Грузии, Армении и Азербайджана:

Тбилиси – 1668 грн;

Ларнака – 1316 грн;

Анкара – 1151 грн;

Афины – 1339 грн;

Измир – 1527 грн;

Ереван – 1997 грн;

Баку – 2185 грн;

Стамбул – 2396 грн.

Как сообщал УНИАН, Ryanair со вступлением в силу в конце марта 2020 года летнего расписания полетов прекратит летать из Киева в аэропорт Скавста (в 100 км от Стокгольма) и в Нюрнберг.