В Литву – за 700 гривень: МАУ объявила о новогодней распродаже авиабилетов
Украинская авиакомпания МАУ объявила о предновогодней распродаже с 16 по 27 декабря.
Об этом говорится на сайте перевозчика.
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Дешевые билеты из Киева рассчитаны на поездки в период с 15 января по 29 февраля 2020 года. Забронировать можно уже сейчас.
Из Киева во Львов можно добраться за 799 грн, до Харькова – 916 грн, Запорожье – 969 грн, Одессу – 1222 грн.
В то же время скидки действуют и на рейсы международных направлений в период зимних праздников. До европейских городов можно долететь из Киева:
Вильнюс – 658 грн;
Варшава – 658 грн;
Берлин – 893 грн;
Вена – 987 грн;
Будапешт – 987 грн;
Копенгаген – 1010 грн;
Дюссельдорф – 1081 грн;
Франкфурт – 1175 грн;
Стокгольм – 1410 грн;
Мадрид – 1551 грн;
Прага – 1786 грн;
Хельсинки – 2561 грн;
Цюрих – 2819 грн.
Скидка будет действовать и на популярные направления в Турции, Кипра, Греции, Грузии, Армении и Азербайджана:
Тбилиси – 1668 грн;
Ларнака – 1316 грн;
Анкара – 1151 грн;
Афины – 1339 грн;
Измир – 1527 грн;
Ереван – 1997 грн;
Баку – 2185 грн;
Стамбул – 2396 грн.
Как сообщал УНИАН, Ryanair со вступлением в силу в конце марта 2020 года летнего расписания полетов прекратит летать из Киева в аэропорт Скавста (в 100 км от Стокгольма) и в Нюрнберг.