SkyUp к лету запускает новые рейсы из Одессы в Батуми и Ларнаку

Ранее SkyUp Airlines объявила о запуске авиарейсов на лето 2020 года по международным направлениям из Запорожья и Львова.

Украинский лоукостер SkyUp Airlines открывает продажу авиабилетов на рейсы из Одессы в курортные города Батуми (Грузия) и Ларнаку (Кипр).

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Как сообщается в рассылке авиакомпании, летом 2020 года на курорты Грузии и Кипра можно будет летать дважды в неделю по каждому из направлений.

Так, рейсы "Одесса – Батуми – Одесса" начнут выполняться с 29 мая 2020 года каждый понедельник и пятницу. Стоимость билета в одну сторону - от 1 649 грн, стоимость билетов в обе стороны - от 3 208 грн.

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Рейсы "Одесса – Ларнака – Одесса" начнут также выполняться с 29 мая 2020 года каждый вторник и пятницу. Стоимость билета в одну сторону - от 1 768 грн, стоимость билетов в обе стороны - от 3 610 грн.

Цены указана за один билет без багажа и актуальна на момент публикации.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее SkyUp Airlines объявила о запуске рейсов на лето 2020 года по международным направлениям из Запорожья и Львова.