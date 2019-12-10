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SkyUp к лету запускает новые рейсы из Одессы в Батуми и Ларнаку

14:51, 10 декабря 2019
Новости туризма
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Жители Одессы летом 2020 года смогут полететь в Ларнаку / Фото Марина Григоренко

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Как сообщается в рассылке авиакомпании, летом 2020 года на курорты Грузии и Кипра можно будет летать дважды в неделю по каждому из направлений.

Так, рейсы "Одесса – Батуми – Одесса" начнут выполняться с 29 мая 2020 года каждый понедельник и пятницу. Стоимость билета в одну сторону - от 1 649 грн, стоимость билетов в обе стороны - от 3 208 грн.

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Рейсы "Одесса – Ларнака – Одесса" начнут также выполняться с 29 мая 2020 года каждый вторник и пятницу. Стоимость билета в одну сторону - от 1 768 грн, стоимость билетов в обе стороны - от 3 610 грн.

Цены указана за один билет без багажа и актуальна на момент публикации.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее SkyUp Airlines объявила о запуске рейсов на лето 2020 года по международным направлениям из Запорожья и Львова.

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Теги: #Грузия#Кипр#Батуми#лоукост SkyUp#новые авиарейсы#отдых на море#летний отдых#Ларнакапогода в Одессе