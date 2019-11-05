Турецкий лоукостер откроет рейс из Киева в Даламан

Билет только с ручной кладью будет стоить около 50 евро.

Турецкий бюджетный авиаперевозчик Pegasus Airlines откроет новый регулярный рейс в период летней навигации по маршруту Киев-Даламан.

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Об этом сообщил представитель турецкого аэропорта Рустамжон Ахмедзода, передает онлайн-журналу Turprofi.com.ua.

В частности, рейсы будут осуществляться с 27 апреля по 23 октября 2020 года. Вылеты запланированы три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам. Билет на первый рейс с возвращением через неделю будет стоить около 50 евро (тариф только с ручной кладью 8 кг, или почти 60 евро, если к этому добавить 20 кг багажа).

По словам Ахмедзоды, на киевскую частоту намерены поставить Airbus A320 на 180 кресел. Он отмечает, что в прошлом году в Даламан из Украины летали только чартеры, регулярную программу по этому маршруту ставят впервые.