Впервые в истории: над Чернобылем могут запустить туристические экскурсии на воздушных шарах

Идея экскурсий по зоне отчуждения понравилась самоселам.

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС хотят проводить туристические экскурсии на воздушных шарах.

Об этом пишет "Сегодня".

"Активно разрабатывается возможность катания туристов над зоной отчуждения на воздушных шарах. Есть несколько компаний, которые готовы предоставлять такую услугу, они сейчас изучают эту возможность", - рассказал бывший глава Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук.

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По его словам, такие экскурсии будут гораздо безопаснее, чем пешие. Кроме того, в настоящее время обсуждается вопрос о развитии туристической инфраструктуры в прилегающих к зоне отчуждения населенных пунктах - например, построить дополнительную гостиницу в Иванкове.

Идея экскурсий по зоне отчуждения понравилась самоселам.

"То, что они появятся - это хорошо. Для туристов будут создавать хорошие условия, а значит, что-то улучшится и для нас. Но есть один большой минус. В Чернобыле до сих пор нет аптеки, а ведь здесь остались жить такие как я, и нас достаточно много, сюда приезжают десятки тысяч туристов ежегодно. С появлением воздушных экскурсий их станет еще больше. А вдруг кто-то из них поранится или кому-то станет плохо? Негде купить даже самых простых лекарств - от ссадин, головной боли, от температуры, от простуды. Просим или требуем, не знаю даже как сказать, чтобы власти организовали в зоне отчуждения продажу лекарств", - рассказала одна из самоселок.

Стоит отметить, что по данным Госагентства по вопросам зоны отчуждения, в 2019 году увеличилось число туристов, посетивших Чернобыль. Сейчас это число превысило 90 тыс. человек, тогда как за весь прошлый год на экскурсиях побывали 72 тыс. человек.