Неженатым иностранным парам в Саудовской Аравии разрешили снимать совместный гостиничный номер

Ранее пары должны были доказать, что они женаты.

В Саудовской Аравии меняют законодательство для развития туризма в стране. В частности, власти разрешили неженатым иностранным парам снимать один гостиничный номер вместе.

Об этом пишет BBC.

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Ранее иностранные пары, чтобы снять совместный номер, должны были доказать, что они женаты. Теперь это правило отменено. В то же время местные пары, как и раньше, должны предъявить документы о браке, чтобы снять номер вместе.

В рамках "туристической либерализации" правительство королевства также позволило женщинам оставаться на ночь в гостинице наедине. Это правило распространяется и на гражданок Саудовской Аравии.

Кроме того, согласно новым правилам, женщины из других стран не обязаны "полностью прикрываться", но местные власти ожидают, что они будут одеваться "скромно". Относительно же алкоголя, то он все еще находится под запретом.

Как сообщал УНИАН, Саудовская Аравия упростила для граждан ряда стран, в том числе украинцев, получение туристической визы сроком действия до 90 дней.