Нидерландский лоукост рассматривает возможность запуска рейсов в Украину

По словам коммерческого директора, все сводится к очень тщательному расчету бизнес-плана.

Нидерландская лоукост-авиакомпания Transavia, которая входит в холдинг Air France-KLM, рассматривает возможность запуска рейсов в Украину.

Читайте такжеЛоукостеру SkyUp отказали в регулярных полетах из Киева в ГоаКак передаёт корреспондент УНИАН, об этом сообщил коммерческий директор KLM Франк ван'т Хоф на пресс-конференции, посвящённой 100-летию авиакомпании KLM.

«Наш центральный офис по нетворкингу рассматривает такую возможность (запуска - УНИАН). Я вижу такую возможность в Украине, но всё сводится к очень тщательному расчёту этого бизнес-плана. Мы хотим запустить то, с чего мы будем получать доход, нам неинтересно просто попробовать», - сказал он.

Справка УНИАН. Transavia (юридическое название Transavia Airlines C.V., ранее известное как transavia.com) - это нидерландская авиакомпания с низкими ценами, которая входит в холдинг Air France-KLM. База в амстердамском аэропорту Схипхол.