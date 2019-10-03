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В Киеве завтра на Певческом поле откроется Фестиваль цветов

12:44, 03 октября 2019
Новости туризма
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Каждая композиция будет изображать одно из известных созвездий / Фото: "Киевзеленстрой"

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, дизайнеры районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений Киева представят 10 композиций, созданных из более чем 20 тыс. хризантем.

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Каждая композиция будет изображать одно из известных созвездий: Золотой и Летучей рыбы, Гончих Псов, Дракона, Райской Птицы, Кита, Близнецов, Стрельца, Феникса, Живописца, Пегаса.

Еще более 5 тыс. хризантем украсят территорию Певческого поля.

Гостей Певческого поля также ждут ярмарка растений и хендмейды, развлекательная программа, фотозона для селфи и другие локации для отдыха.

Для детей будут проводить мастер-классы, также будет работать детская зона.

Официальное открытие Фестиваля цветов состоится 4 октября в 13.00.

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Теги: #Київ#Певческое полепогода в Киеве