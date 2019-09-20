Киевлянин создал невероятный клип, в котором рассказывает о красоте Украины и приглашает ее посетить (видео)

Ролик снят более чем на 15 локациях страны.

В сети появилось видео о красоте Украины – о ее бескрайних просторах, заснеженных карпатских лесах, ярком солнце и синем море, огнях больших городов и покое степи.

Видео «Мой дом – Украина» на канале YouTube опубликовал киевлянин Назарий Дорошкевич. Ролик снят более чем на 15 локациях страны.

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«Украина – это отдельный мир, в котором есть все! Густые вековые леса, мудрые и монументальные горные хребты, загадочные ущелья, просторные долины, широкие и шумные реки, а также кристально чистые озера », – пишет автор ролика.

Дорошкевич пишет, что необязательно за красотой природы ехать куда-то далеко, незабываемые эмоции можно получить от сказочно красивой Украины.

«Приезжайте в Украину, насладитесь нашим гостеприимством, пейзажами, прекрасным климатом и создайте для себя одно из самых запоминающихся приключений в жизни!», – приглашает парень.