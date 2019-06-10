В Украине трех туроператоров лишили лицензий

Всего было проведено 13 проверок по результатам которых оказалось, что только 4 туроператора добросовестно выполняют установленные лицензионные условия.

Минэкономразвития во время проверок выявило нарушения лицензионных условий рядом туристических операторов, в результате чего троим из них аннулировали лицензии.

Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук на странице в Facebook.

"Три туроператора остались без своих лицензий из-за игнорирования утвержденных правительством условий. Что это означает? Что в Украине станет меньше на несколько тысяч обманутых туристов", - говорится в сообщении.

По его словам, аннулированы лицензии таким операторам: ООО "Сеть агентств "Горячие туры"", ЧП "Лаки-тур" и ЧП "Дионис-Прага-Украина".

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Титарчук также отметил, что всего было проведено 13 проверок, три из которых - внеплановые. "По их результатам, оказалось, что только 4 туроператора добросовестно выполняют установленные лицензионные условия", - отметил чиновник.

В случае еще семи операторов - условия выполняются частично. Так компании получили от Департамента предписания об устранении нарушений. "В основном, они касаются отсутствия у руководителей филиалов необходимого стажа в сфере туризма, не представлены статистические отчеты, отсутствие обновленных данных (гарантии банка, закрытие филиалов, новые договоры страхования) в органе лицензирования", - добавил заместитель министра.

Напомним, ранее Правительство Украины утвердило инициированные Минэкономразвития изменения в лицензионные условия осуществления туроператорской деятельности, усилив к ним требования.