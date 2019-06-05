После успеха сериала HBO в Чернобыль хлынули туристы

Турфирмы отмечают рост количества туристов на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Американский сериал "Чернобыль" от компании HBO, рассказывающий о катастрофе на ЧАЭС, привлек внимание к этой истории и увеличил спрос туристов на посещение "зоны отчуждения".

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Как отмечают турагенства, которые организовывают экскурсии в Чернобыль, отмечают рост количества туристов на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Reuters.

Директор одного из агенств Сергей Иванчук рассказал, что компания увидела 30%-й рост туристов, отправляющихся в этот район в мае 2019 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Заказы на июнь, июль и август выросли примерно на 40%, после того как HBO показали сериал.

Некоторые турфирмы предлагают специальные экскурсии по местам, показанным в сериале.

"Многие приходят сюда, задают много вопросов о телешоу, обо всех событиях. Люди становятся все более любопытными", - сказала гид Виктория Брожко.

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Экскурсии в Чернобыль на английском языке стоят около 100$ с человека.

В мини-сериале HBO показаны последствия взрыва, обширная операция по очистке и последующее расследование катастрофы.

Территория вокруг завода сохраняет ощущение постапокалиптической пустоши, где бродят бездомные собаки, а растительность вторгается в заброшенные здания без окон.

В Припяти, городе-призраке, где когда-то жили 50 тысяч человек, в основном работавших на АЭС, в парке аттракционов есть ржавые карусели и гоночная трасса, а также гигантское колесо обозрения, которое так и не было введено в эксплуатацию. Колесо должно было открыться 1 мая - в День солидарности трудящихся.