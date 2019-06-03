Во Львове прошел парад старинных трамваев (видео)

125 лет назад во Львове запустили первый электрический трамвай.

Во Львове на рельсы вывели вагоны возрастом более сотни лет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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«Среди трамваев один из старейших в Украине - ему 113 лет, он до сих пор на ходу. Sanok - именно так зовут старожила, а изготовили его в Польше. В салоне деревянные скамейки и маленькие окна. До 1972 года этот вагон был на маршруте, далее его использовали как служебный транспорт и возили экскурсии», - говорится в репортаже.

Еще один трамвай, который очень заинтересовал зрителей, был немецкий Gotha, которому уже почти 60 лет.

Во время парада трамваи проехали от депо до площади рынок, прохожие делали фото в вагоне и заходили внутрь.

Напомним, именно 125 лет назад во Львове запустили первый электрический трамвай.