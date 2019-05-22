МАУ объявила распродажу билетов на май-июнь

Акция от МАУ действует до 31 мая 2019 года, а поездки по таким билетам должны быть осуществлены до 30 июня 2019 года.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) объявила быструю распродажу авиабилетов на отдельные направления.

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Согласно информации на сайте МАУ, акция действует до 31 мая 2019 года. В то же время путешествия по таким билетам должны быть осуществлены до 30 июня 2019 года.

Сообщается, что стоимость акционных билетов стартует от 844 грн. На момент старта продаж акционных билетов самые дешевые предложения по цене до 1000 гривен касались внутренних авиаперевозок по Украине, тогда как зарубежные направления стоили в среднем от 2200 грн.

Акционная цена действительна для билетов в одну сторону при условии покупки билетов в оба конца маршрута. Количество билетов по этому предложению ограничено.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее МАУ объявила о возобновлении рейса Одесса-Вильнюс с 15 июня 2019 года.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».