МАУ запускает рейс Одесса-Вильнюс с 15 июня

Приобрести акционные билеты можно до 28 мая.

Авиакомпания Международные авиалинии Украины возобновляет выполнение прямых авиарейсов из Одессы в Вильнюс с 15 июня, перелеты будут выполняться на сезонной основе в летний период и продлятся до сентября.

Об этом сообщает Lowcost.ua.

"По этому случаю авиакомпания проводит небольшую распродажу билетов – от 40,6 евро (1 тысяча 188 гривень) за перелет в одну сторону и от 80 евро (2 тысячи 376 гривень) за путешествие туда-обратно", - говорится в сообщении.

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Приобрести акционные билеты можно до 28 мая. Скидка распространяется на рейсы с 15 июня до 31 июля. Количество акционных билетов ограничено.

Время перелета - чуть меньше двух часов. Они будут выполняться из Международного аэропорта "Одесса" в Вильнюсский международный аэропорт на самолетах Boeing 737-800 три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам из Одессы и каждую среду, пятницу и воскресенье - по Вильнюсу.

Как сообщал УНИАН, в пиковый период летнего сезона авиакомпания МАУ увеличит частоту рейсов по маршруту Киев-Торонто-Киев.