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Мексиканец обустроил необычный отель из подержанных автомобилей и самолетов (видео)

11:50, 11 апреля 2019
Новости туризма
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Рамон Франко собирает старые машины, воздушные суда и другой мусор, чинит их, а потом обустраивает для ночевки.

Внутрь кузова или борта самолета, например, стелет постель и ставит кондиционеры. Владелец екоотеля уверяет, что люди часто недооценивают пользу лома.

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Теги: #Мексика#отель