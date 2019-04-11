Мексиканец обустроил необычный отель из подержанных автомобилей и самолетов (видео)

Мужчина собирает старые машины, воздушные суда и другой мусор, чинит их, а потом обустраивает для ночевки.

Отель с подержанных автомобилей и самолетов обустраивает мексиканец. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеВ Сингапуре хотят построить новый суперотель Рамон Франко собирает старые машины, воздушные суда и другой мусор, чинит их, а потом обустраивает для ночевки. Внутрь кузова или борта самолета, например, стелет постель и ставит кондиционеры. Владелец екоотеля уверяет, что люди часто недооценивают пользу лома.

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