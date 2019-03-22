Фото из Украины попало в наилучшие фотографии года, сделанные с беспилотника (видео)
14:28, 22 марта 2019Новости туризма
479 0
Первое место заняла фотография красного поезда, отснятая в горах Швейцарии.
Украинская фотография заняла шестое место / скриншот
Фото из Киева попало в список лучших фотографий 2018 года, снятых с беспилотника.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеMobile Photography Awards: топ-10 лучших фото мира, снятых на мобильный телефон
Рейтинг опубликовал сайт "Скай Пиксель". Фотографию из украинской столицы, на которой изображен монумент Родины-Матери, выныривает из тумана, оценили пользователи социальных сетей и дали ей шестое место.
Первое место заняла фотография красного поезда, отснятая в горах Швейцарии.
Среди других призеров - фотографии из долины оленей в США, ночные снимки колизея в Риме и фото затопленного леса в Китае.
Фото из Киева попало в список лучших фотографий 2018 года, снятых с беспилотника
Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года журнал National Geographic определил снимки-победители ежегодного фотоконкурса National Geographic Photo Contest-2018.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter