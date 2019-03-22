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Фото из Украины попало в наилучшие фотографии года, сделанные с беспилотника (видео)

14:28, 22 марта 2019
Новости туризма
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Украинская фотография заняла шестое место / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Рейтинг опубликовал сайт "Скай Пиксель". Фотографию из украинской столицы, на которой изображен монумент Родины-Матери, выныривает из тумана, оценили пользователи социальных сетей и дали ей шестое место.

Первое место заняла фотография красного поезда, отснятая в горах Швейцарии.

Среди других призеров - фотографии из долины оленей в США, ночные снимки колизея в Риме и фото затопленного леса в Китае.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года журнал National Geographic определил снимки-победители ежегодного фотоконкурса National Geographic Photo Contest-2018.

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Теги: #Киев#фото