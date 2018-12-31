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National Geographic обнародовал лучшие фотографии 2018 года

12:30, 31 декабря 2018
Мир
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National Geographic

У Сары Лин есть работа, которой позавидует большинство людей в мире. Она смотрит на фотографии из жизни людей. И не просто фотографии - фотографии National Geographic. По оценке директора по фотографии Лин, она просмотрела столько же изображений, сколько звезд на небе, поэтому трудно сузить круг ее любимых снимков. В этом году она выбирала 100 лучших фотографий из 2 млн, предоставленных National Geographic разными фотографами.

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