National Geographic обнародовал лучшие фотографии 2018 года

В этом году 100 лучших фотографий выбирали из 2 млн, предоставленных National Geographic разными фотографами.

Обнародованы 100 лучших снимков года по версии National Geographic, отобранных со 119 историй и более 2 млн фотографий.

У Сары Лин есть работа, которой позавидует большинство людей в мире. Она смотрит на фотографии из жизни людей. И не просто фотографии - фотографии National Geographic. По оценке директора по фотографии Лин, она просмотрела столько же изображений, сколько звезд на небе, поэтому трудно сузить круг ее любимых снимков. В этом году она выбирала 100 лучших фотографий из 2 млн, предоставленных National Geographic разными фотографами.