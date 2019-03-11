Лоукостер SkyUp запустит рейсы из Киева в Ереван, Варну и Бургас

Стоимость билета в один конец на рейс Киев - Ереван составит от 1829 грн (без багажа), а на рейсы в Варну и Бургас - от 1325 грн (без багажа).

Украинская авиакомпания SkyUp запустит рейсы из Киева в Ереван (Армения), Варну и Бургас (Болгария).

Об этом сообщила пресс-службы авиаперевозчика.

Так, с 11 марта открывается продажа билетов на рейсы Киев - Ереван с вылетом из аэропорта Борисполь (терминал F), а начало полетной программы стартует с 17 мая 2019 года.

Рейсы планируется осуществлять дважды в неделю: по понедельникам и пятницам.

Стоимость билета в один конец от 1829 грн (без багажа).

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Рейс Киев - Варна с вылетом из аэропорта Борисполь (терминал F) будет запущен с 14 июня 2019 года. Рейсы планируется выполнять каждую пятницу, а стоимость билета в один конец от 1325 грн (без багажа).

Рейс Киев - Бургас с вылетом из аэропорта Борисполь (терминал F) планируется с 31 мая 2019 года. Частота рейсов будет 2-3 раза в неделю, а стоимость билета в один конец от 1325 грн (без багажа).

Как сообщал УНИАН, SkyUp планирует с 2 июня запустить рейсы из Киева в Пальму-де-Майорку.

В конце 2017 года состоялась официальная презентация авиакомпании SkyUp в сегменте дешевых авиаперевозок, которая должна была начать полеты в апреле 2018 года, однако, в связи с задержкой получения сертификата эксплуатанта, не смогла этого сделать. Первые чартерные рейсы начались только с конца мая, а вот регулярных рейсов нет до сих пор.

Весной этого года корпорация Boeing подписала контракт со SkyUp на сумму 624 млн долл. для производства пяти самолетов нового поколения серии Boeing 737 MAX, которые поступят в Украину в 2023 году.

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, а учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up!