МАУ получила разрешение на новые маршруты из Киева в Эфиопию

Также МАУ с 31 марта 2019 года запустит прямые регулярные рейсы из Киева в Софию (Болгария) и Бухарест (Румыния), а с 15 июня из Киева в Измир (Турция).

Комиссия Государственной авиационной службы Украины (Госавиаслужба) по рассмотрению вопросов о правах на эксплуатацию воздушных линий рекомендовала руководству ведомства выдать крупнейшему украинскому авиаперевозчику компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) права на эксплуатацию новых авиамаршрутов из Киева в Аддис-Абебу (Народно-Демократическая Республика Эфиопия).

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Об этом сообщила пресс-секретарь авиакомпании Евгения Сацкая на своей странице в Facebook.

«Аэропорт «Борисполь» будет соединен еще с одной страной мира! Соответствующее решение по результатам договоренностей между Госавиаслужбой и авиационными властями Эфиопии принято на заседании комиссии Госавиаслужбы по рассмотрению вопросов относительно прав на эксплуатацию воздушных линий! Теперь ожидаем положительных результатов работы МИД по упрощению визового режима между нашими странами!», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, МАУ в период зимней навигации 2018 года изменила частотность ряда направлений, а также начала выполнять полеты в Доминиканскую Республику и на Гоа. Также, МАУ с 31 марта 2019 года запустит прямые регулярные рейсы из Киева в Софию (Болгария) и Бухарест (Румыния), а с 15 июня из Киева в Измир (Турция).

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности. Авиакомпания выполняет рейсы из Украины в более чем 50 городов Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ. МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю. Парк МАУ насчитывает 45 самолетов различных модификаций, включая 30 среднемагистральных Boeing 737 NG. Средний возраст парка МАУ составляет 11,3 года. Базовым аэропортом является Международный аэропорт «Борисполь».