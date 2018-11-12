Эксперты назвали страны, которые обходят туристы

Возглавил рейтинг наименее туристических стран мира Бангладеш.

Если вы отдаете предпочтение неизведанным туристическим местам, в которых не придется гулять в толпе других путешественников, отправляйтесь в Бангладеш.

Эта страна возглавила рейтинг наименее туристических стран мира, составленный аналитиками Priceonomics на основе данных Всемирного банка, сообщает 1NEWS.

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По результатам сравнения количества ежегодных зарубежных посетителей в каждой стране с численностью населения, эта страна в Южной Азии является наименее туристической точкой в мире.

Благодаря своим замечательным прогулочным маршрутам, прекрасным пляжам и сафари Бангладеш мог бы стать популярным местом для путешествий. Однако постоянные опасения относительно безопасности, наводнения и крайнее обнищание местного населения отпугивают всех, кроме самых бесстрашных путешественников.

Также в десятку наименее туристических стран мира вошла Гвинея, Молдова, Индия, Сьерра-Леоне, Нигер, Эфиопия, Чад, Мадагаскар, Мали, Буркина-Фасо, Беларусь, Судан.