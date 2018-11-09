В аэропорту "Киев" задерживают и переносят рейсы из-за утреннего тумана

Согласно сообщению аэропорта, сегодня из-за тумана задержались рейсы авиакомпаний WizzAir, SkyUp и Alitalia.

В международном аэропорту "Киев" им. И. Сикорского (Жуляны) задерживают и переносят рейсы в связи с утренним туманом.

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Об этом УНИАН сообщила пресс-служба аэропорта. Согласно сообщению, сегодня один рейс WizzAir задержался из-за тумана, что привело к задержке остальных рейсов.

Также была задержка рейса в Шарм-эш-Шейх (Египет) авиакомпании SkyUp, а авиакомпания Alitalia перенесла утренний вылет в 5:20 на вечер - 21:20 и расселила пассажиров в гостиницу. «Остальные рейсы по расписанию», - отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что вчера из-за тумана были задержаны рейсы авиакомпаний LOT в Варшаву, WizzAir в Ларнаку (Греция) и Дортмунд (Германия).

При этом рейс авиакомпании SkyUp из Шарм-эш-Шейха вчера сел в Одессе.

Как сообщал УНИАН, по данным Укргидрометцентра, утром 9 ноября в Киеве и Киевской области был зафиксирован туман, который ограничил видимость до 200-500 м.