Кабмин разрешил проводить плановые проверки туроператоров

Минэкономразвития сможет безотлагательно принимать меры в случае нарушения туроператорами лицензионных условий осуществления туроператорской деятельности и лишать недобросовестные компании лицензий.

Кабинет министров разрешил Министерству экономического развития и торговли проводить плановые проверки туристических операторов на соблюдение лицензионных условий до конца 2018 года.

Соответствующее решение правительство приняло в среду, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Так, правительство включило Минэкономразвития в перечень контролирующих органов, на которых не распространяется действие моратория на проверки бизнеса, в части предоставления министерству права проведения плановых проверок соблюдения туристическим бизнесом лицензионных условий осуществления туроператорской деятельности.

Кроме того, Кабмин ввел новые критерии оценки степени рисков от осуществления туроператорами деятельности, подлежащей лицензированию.

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Периодичность осуществления Минэкономразвития проверок туроператоров будет зависеть от этой оценки с учетом: вида туроператорской деятельности (выездной, въездной и внутренний туризм), где выездной туризм определяется с высокой степенью риска; объема предоставленных туристических услуг туроператором (количество туристов, которые воспользовались туристическими услугами в течение года) - чем большее количество потребителей услуг, тем выше риск для них от деятельности туроператора; наличия в течение последних трех лет нарушений лицензионных условий туроператором; наличия судебного решения об удовлетворении гражданского иска потребителя туристических услуг.

В соответствии с этим правительство также ввело оценку туроператоров по степени риска их деятельности с учетом суммы баллов, начисленных по всем определенным критериям: от 41 до 100 баллов - высокая степень риска, от 21 до 40 баллов - средняя степень риска, от 0 до 20 баллов - низкая степень риска.

«Указанные изменения позволят Минэкономразвития безотлагательно принимать меры в случае выявления нарушений туроператорами лицензионных условий осуществления туроператорской деятельности и лишать недобросовестных туроператоров лицензии на ее осуществление», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в июне премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство Украины разрабатывает предложения по усилению ответственности за нарушения в туристической деятельности в связи с участившимися задержками чартерных авиарейсов и мошенничеством.

По данным Государственной авиационной службы Украины, за первый квартал 2018 года наблюдалось около 3 тысяч задержек авиарейсов.