У Гройсмана готовятся усилить ответственность туроператоров

По словам главы правительства, ситуации вокруг туристических компаний - «это серьезный звонок», который говорит о проблемах в отрасли.

В правительстве разрабатывают предложения по усилению ответственности за нарушения в туристической деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос народного депутата Украины Анны Романовой (фракция «Самопомич») относительно коллапса на туристическом рынке.

Романова отметила, что более 2 тысяч человек «стали жертвами туроператоров-мошенников, продавших турпутевок больше, чем есть авиамест». Она отметила, что, согласно официальным данным Государственной авиационной службы Украины, только за первый квартал 2018 года «наблюдалось около 3 тысяч задержек авиарейсов».

Читайте такжеЗадержка более 9 часов: печально известная Bravo Airways откладывает вылет из Киева уже 4 раза (фото)

В ответ премьер-министр напомнил, что туристические компании, которые предоставляли некачественные услуги, являются частными.

Однако, по его словам, ситуации вокруг туристических компаний - «это серьезный звонок», который говорит о проблемах в отрасли. «93% воздушных судов летают вовремя, но даже те 7% (самолетов, которые задерживаются - УНИАН) - это огромное количество, которое влияет и на качество, и на планы украинских граждан», - отметил Гройсман.

Он добавил, что, когда начались проблемы в туристической отрасли в связи с перевозкой людей, он дал поручение первому вице-премьер-министру Украины создать рабочую группу для их решения.

По его словам, эта рабочая группа должна «внести предложения по усилению ответственности за туристическую деятельность».

Гройсман подчеркнул, что правительство работает над тем, каким образом усилить ответственность и создать более жесткие условия для ведения туристического бизнеса.