В Кении Бегемот убил туриста с Тайваня

Двое туристов подошли к дикому животному слишком близко.

В Кении погиб 66-летний турист с Тайваня Чанг Минг Чуань, который пытался сфотографировать бегемота. Дикое животное нанесло мужчине смертельные травмы.

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Как сообщает BBC, инцидент произошел в заповедной зоне в районе озера Найваша, в 90 километрах от столицы страны Найроби. Второй турист, тайванец Ву Пенг Ти, получил незначительные травмы.

По словам свидетелей, двое мужчин подошли к животным слишком близко. Тяжело пострадавший от нападения мужчина был госпитализирован с обильным кровотечением, но позже умер.

Отмечается, что в нынешнем году от нападения бегемотов в этом регионе погибли 6 человек.

В апреле сообщалось, что в африканской Танзании молодой гепард запрыгнул в джип к туристам, выехавшим на Сафари.