В России заговорили о запрете сервиса Booking.com

На популярный сервис бронирования отелей пожаловался один из российских туроператоров.

Минкульт РФ поручил Ростуризму (Федеральное агентство РФ по туризму – ред.) рассмотреть предложение о запрете в России деятельности популярной системы интернет-бронирования отелей Booking.com.

Как сообщает «РИА Новости», позиция Ростуризма по данному вопросу должна быть представлена к 4 июня.

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"В федеральное агентство по туризму поступило письмо министерства культуры РФ с поручением рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории РФ и представить позицию Ростуризма по данному вопросу до 4 июня 2018 года", — рассказал журналистам представитель Ростуризма.

"Считаем необходимым запросить мнение профильных профессиональных общественных объединений относительно указанного предложения, в связи с чем в их адрес будет в оперативном режиме направлен соответствующий запрос", — добавил представитель агентства.

Как сообщил «ТУРПРОМ», после того, как данная информация вызвала широкий резонанс, в Министерстве культуры указали, что в письме Ростуризму речь пока идет не о запрете сервиса, а о поручении агентству «разобраться с жалобой на работу сервиса, которая содержится в обращении гендиректора туроператора «Свой туристический сервис» (СвойТС) Сергея Войтовича».

В Ростуризме от идеи заблокировать Booking.com также открестились, указав, что не имеют на это полномочий.

«Ростуризм не поддерживает предложение по ограничению действия данного сервиса на территории России, поскольку он востребован российскими гражданами, которые активно пользуются его возможностями для организации самостоятельных турпоездок по стране и за рубеж», – указано в сообщении на сайте агентства.

Booking.com — популярная система интернет-бронирования отелей, основана в Амстердаме в 1996 году. На сегодня сервис принадлежит американской компании The Priceline Group.

Напомним, 22 мая российская Госдума окончательно приняла законопроект о контрсанкциях. Инициатива позволяет президенту РФ вводить санкции против США и их союзников, меры могут применяться в ответ на «недружественные действия в отношении России».