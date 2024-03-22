Существует целый ряд полезных лайфхаков, как сделать свой полет на самолете максимально комфортным.

Авиаперелет – это всегда стресс, и то, насколько его удастся снизить, зависит от многих факторов. В том числе от того, какое место в самолете вы выберете.

Сервис по люксовым путешествия Velloy опросил бортпроводников разных британских авиалиний, какие лайфхаки они используют, когда летают "не по работе". Ведь кто, как не они, лучше всего знает тонкости пассажирских авиаперевозок.

Ходите в уборную только в обуви

"Мой совет номер один – не заходить в туалет без обуви! В девяти из десяти случаев на полу совсем не вода, поэтому вам, вероятно, не стоит ходить в туалет в носках или босиком", – предупредила опытная стюардесса TUI Тара пассажирав, которые любят раззуваться в самолете.

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Не ешьте с откидного столика

"Никогда не ешьте прямо со столика. Бортпроводники видят, как много людей кладут головы, меняют подгузники своим детям и даже ставят ноги на откидные столики", – рассказал один из сотрудников easyJet, посоветовав при этом использовать антибактериальные салфетки перед любым использованиям откидного столика.

Будьте осторожны с местами 11A и 11F

Помимо того, что места 11A и 11F часто не имеют окна, они также из-за своего расположения в середине самолета доставляют и другие неудобства сидящим на них пассажирам – они нередко выходят из самолета последними, а также остаются без еды.

"Если вы отправляетесь на ближнемагистральный рейс, вам, скорее всего, не хватит еды, если вы сядете в середине самолета. Если вы планируете получить какой-либо напиток или закуску в баре на борту короткого или среднемагистрального рейса, то сидеть спереди или сзади – это 100% лучший вариант. Если вы сидите посередине, особенно по дороге домой, у нас гораздо больше шансов распродать все, что вы хотите, потому что мы всегда начинаем с передней и задней части и двигаемся к середине", – советует стюардесса Тара из TUI.

Выбирайте время перелета с умом

Путешествие в непиковое время может не только уберечь вас от больших толп в аэропорту, но и увеличить ваши шансы получить повышение класса обслуживания, поскольку меньше пассажиров будут претендовать на места премиум-класса. Сразу несколько бортпроводников сошлись во мнении, что полеты в середине недели будут самым подходящим вариантом.

Также путешествие не во время школьных каникул может радикально не только изменить цену на авиабилеты, но и повысить ваши шансы на апгрейд.

Не бойтесь спрашивать о повышении класса

"В конце концов, если вы не попросите, вы не получите", – отметил один из бортпроводников British Airways. Они рекомендуют спрашивать о возможности повышения класса обслуживания на стойке регистрации: "Мы, бортпроводники, не имеем никакого контроля. Люди, проверяющие вас – это те, кто может видеть наличие свободного места и имеет весь контроль. Даже если бесплатного обновления не будет, они могут предложить вам скидку".

Другой бортпроводник из Virgin Atlantic поделился: "Если вы боитесь спрашивать, стоит проверить свой рейс онлайн, прежде чем отправиться на регистрацию. Быстрый поиск скажет вам, распроданы ли уже билеты в бизнес/первом классе, чтобы зря не спрашивать".

Регистрируйтесь первым или последним

Если вы собираетесь попросить о повышении класса, постарайтесь сделать это первым или последним. Одна из стюардесс отметила, что, зарегистрировавшись сразу после того, как регистрация на ваш рейс станет доступной, вы увеличите свои шансы оказаться первыми в очереди на повышение класса обслуживания, поскольку распределение мест еще не завершено.

Однако регистрация в последнюю минуту также может пойти вам на пользу. Если экономический класс заполнен и есть свободные места в более высоком классе, авиакомпании могут выбрать повышение класса обслуживания для последних нескольких пассажиров вместо того, чтобы переводить их на другой рейс.

Преимущество индивидуального путешественника

Повышение класса обслуживания чаще предоставляется пассажирам, путешествующим в одиночку, или тем, кто желает отделиться от своих попутчиков из-за ограниченного количества мест премиум-класса. Сотрудник дальнемагистральной компании Virgin Atlantic рассказал: "Если вы путешествуете парой, у вас больше шансов, что вам обоим откажут".

Искусство "подкупа"

Хотя это и не является верным способом попасть в первый класс, проявление доброты и признательности по отношению к бортпроводникам может улучшить ваши впечатления от полета.

По словам одной анонимной стюардессы дальнемагистральных рейсов из Великобритании: "Нет ничего плохого в том, чтобы время от времени подлизываться. У многих бортпроводников, признают они это или нет, есть любимчики в полете, и вы, вероятно, захотите стать одним из них".

По ее словам, даже если у них не получится пересадать "хорошего" пассажира в премиум-класс, будучи "фаворитом", можно получить бесплатную бутылку шампанского или пересесть на место с дополнительным местом для ног.

Приносите свою еду

Пассажирам с диетическими ограничениями или тем, кто привередлив в отношении своего питания, рекомендуется брать с собой запечатанные блюда быстрого приготовления, такие как лапша или макароны с соусом. Просто попросите у бортпроводников кипятка, и вы получите еду по своему вкусу.

"Еще одна замечательная особенность этого трюка – то, что лапша в стакане дешевая и будет стоить гораздо дешевле, чем все закуски, которые вы можете купить в терминале", – добавил сотрудник Virgin Atlantic.

Как сообщал УНИАН, ранее врачи рассказали, как авиаперелеты влияют на организм человека, а также поделились полезными советами, как минимизировать негативные последствия.

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