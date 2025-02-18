Узнайте, сколько валюты можно вывозить из Украины, чтобы не схлопотать большой штраф.

В 2025 году не изменился перечень категорий граждан, кто может выехать за границу. Однако для всех украинцев действует единое правило касательно того, сколько можно вывозить денег из Украины без декларирования. Если нарушить эту норму, то придется выплатить немаленький штраф.

Сколько валюты можно вывозить из Украины в военное время

В 2025 году украинцы могут вывозить за границу наличные деньги и драгоценные металлы на сумму, эквивалентную 10 тысячам евро. Если количество валюты превышает лимит, то всю наличку нужно задекларировать.

Таможенную декларацию можно заполнить самостоятельно, распечатав и заполнив её от руки, либо непосредственно на границе.

Видео дня

К декларации нужно приложить документы, которые подтверждают законность происхождения наличных денег. Это может быть выписка из банка или чек из банкомата. Эти документы должны быть выданы не позднее, чем за 90 дней до пересечения границы.

Обратите внимание, что на въезд в Украину эти правила не распространяются. При возвращении на родину можно ввозить любую сумму без ограничений.

Запомнив, какую сумму можно вывозить из Украины, нужно также знать об ответственности за нарушение закона. Согласно статье 471 Таможенного кодекса Украины, в такое случае предусмотрен штраф в размере 20% от суммы, которая превышает лимит и не задекларирована должным образом.

Сколько можно вывозить валюты из Украины на ребенка

Правила о вывозе валюты одинаковы для всех граждан. Поэтому несовершеннолетние украинцы также могут вывозить с собой не более 10 тысяч евро в эквиваленте. При превышении этой суммы декларацию должны предоставить ответственные за ребенка взрослые.

Вас также могут заинтересовать новости: