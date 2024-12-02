Переместить себя в другое государство могут только некоторые мужчины.

Указ президента Украины № 64/2022 гласит, что во время действия военного положения военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет не могут покинуть территорию Украины, так как продолжается мобилизация. УНИАН выяснил, кто стал исключением и как сейчас можно пересечь границу тем, кто не хочет, чтобы их коснулась мобилизация.

Бывший депутат киевского областного совета, адвокат Роман Симутин эксклюзивно в комментарии УНИАН рассказал о тонкостях процедуры.

Кто имеет право выехать за границу сейчас

Чтобы безопасно и законно пересечь границу Украины, важно знать не только о том, со скольки лет можно выехать за границу, но и о том, какими путями это можно сделать. Возраст здесь не так важен - во время мобилизационных мероприятий мужчины до 18 лет и после 60 лет спокойно могут перемещаться по миру. По словам эксперта, для выезда за границу, в первую очередь, у человека должна быть справка от ТЦК о предоставленной отсрочке от мобилизации.

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Для всех остальных возрастных категорий необходимы основания, определенные ч. 1 ст. 23 закона о мобилизации, в частности, следующие:

спортсмены - на соревнования;

артисты и другие культурные деятели - на гастроли;

через систему "Шлях" - как водители гуманитарных грузов, но таким образом очень сложно выехать - больше всего шансов на пересечение границы имеют те, кто был внесен в нее давно;

одинокие отцы - при условии смерти матери и отсутствия второго брака;

многодетные отцы - с документами, подтверждающими факт содержания детей, с отсрочкой от ТЦК и без долгов по алиментам;

ученые, педагоги и госслужащие - в командировку;

граждане-сопровождающие для родителей, которые нуждаются в постоянном уходе или имеют инвалидность I-II группы;

родители, имеющие ребенка с инвалидностью.

Может ли студент выехать за границу? Да, если он учится на дневной форме, является участником программы академической мобильности и не считается призывником. Всем студентам, желающим выехать из Украины, необходимо иметь степень бакалавра или магистра по любой специальности любого фармацевтического, медицинского или ветеринарного ВУЗа страны.

Однако Симутин акцентирует внимание на том, что студентам от 18 до 22 лет очень сложно покинуть страну.

Может ли забронированный сотрудник выехать за границу

Действующие законопроекты и постановления КМУ сходятся в том, что любой сотрудник с бронью от предприятия может выехать за пределы страны. Причин может быть две - служебная командировка или отпуск с возвращением обратно. Забронированный сотрудник не может находиться за границей дольше срока, прописанного в командировочном листе.

Актуальный военно-учетный документ со штрих кодом в письменной форме или электронном виде, приказ об отпуске или командировочные документы, документы, подтверждающие право на бронь - вот что нужно, чтобы выехать за границу с таким статусом.

Как выехать за границу с отсрочкой

Немногие военнообязанные точно знают, можно ли с отсрочкой выехать за границу, если она получена на законных основаниях. По законодательным нормам Украины ясно, что отсрочка от мобилизации не является причиной для выезда из страны. Этот документ может лишь перенести срок призыва на более поздний. Даже если отсрочка есть, к ней должны прилагаться и другие документы, которые пограничная служба сочтет весомым аргументом для того чтобы пропустить человека.

Как легально выехать за границу мужчине - ответ юриста

Симутин привел два примера мужчин, которым в существующих реалиях проще всего покинуть страну. По его словам, это люди с инвалидностью и те, кто не годен к несению службы с исключением с воинского учета.

Если человек лишился гражданства Украины или достиг предельного возраста пребывания в запасе, а также не годен к несению службы, он может быть исключен с воинского учета - можно ли выехать за границу в таком случае? Да, но ему обязательно нужно иметь при себе военно-учетный документ, подтверждающий это.

Тем, кому больше 60, не нужен военно-учетный документ, такое лицо может пересечь границу по паспорту. Лица без гражданства Украины тоже могут выехать с территории страны, если предъявят паспорт другого государства.

Эксперт акцентирует внимание на том, что пограничники могут потребовать предъявить соответствующие документы. Все ведомости должны быть включены в реестр "Оберіг".

На границе решение о том, сможет ли лицо покинуть Украину или нет, принимают непосредственно пограничники, поэтому оно может быть субъективным.

Этот нюанс важно учитывать, если вы хотите знать, как выехать за границу мужчине, чтобы у него не было проблем с представителями соответствующих структур.

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