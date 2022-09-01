Основная идея заключается в том, чтобы пользователи соцсети могли исправлять допущенные в публикациях ошибки без необходимости удалять их вместе с уже оставленными комментариями.

Социальная сеть Twitter тестирует долгожданную для пользователей функцию. Вскоре в соцсети появится возможность редактировать уже опубликованные посты.

Об этом сообщила сама компания у себя на странице в Twitter.

"Если вы видите отредактированный твит, это потому, что мы тестируем кнопку редактирования. Это происходит", - говорится в сообщении.

Видео дня

Основная идея заключается в том, чтобы пользователи соцсети могли исправлять допущенные в публикациях ошибки без необходимости удалять их вместе с уже оставленными комментариями.

Экс-глава компании Twitter Джек Дорси выступал против внедрения такой функции, полагая, что она позволит изменять суть постов задним числом, и в 2020 году заявлял, что Twitter "возможно никогда" не добавит эту функцию.

Ранее миллиардер Илон Маск планировал купить Twitter.

Вас также могут заинтересовать новости: