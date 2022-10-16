Соучредитель Apple Стив Возняк в прошлом сообщал, что уже давно перешел на клавиатуру Дворака и считает ее удобнее стандартной.

Если вы устали от QWERTY-клавиатуры, начиная с iOS 16 в айфонах теперь будет доступна новая раскладка Дворака, на которую перешел сооснователь Apple Стив Возняк. На такой, по идее, можно быстрее печатать.

На это обратил внимание ресурс ArsTechnica.

Раскладку Дворака придумал профессор Вашингтонского университета Август Дворак и Вильям Дилли в 1936 году. В ее основе – равномерное распределение нагрузки между всеми пальцами при слепой печати. Она должна была стать альтернативой QWERTY-раскладке, но особой популярности не получила.

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Самое интересное, что Apple включила клавиатуру Дворака в качестве встроенной функции в американскую версию компьютера Apple II еще 30 лет назад. Соучредитель компании Стив Возняк говорил, что сам уже давно использует именно такую раскладку и считает ее удобнее стандартной. Он утверждал, что потратил всего пять часов на изучение клавиатуры.

Для смены клавиатуры сперва нужно обновиться до iOS 16. Затем зайти в "Основные", выбрать "Клавиатура" (у вас должна стоять английская раскладка) и в списке нажать на клавиатуры и выбрать "Дворак".

iOS 16: все, что нужно знать о большом обновлении Apple

Новая версия мобильной платформы доступна для всех устройств, кроме моделей старше iPhone 8 – по сравнению с iOS 15, из списка поддерживаемых устройств пропали линейки iPhone 6S и iPhone 7.

В iOS 16 Apple полностью переделала экран блокировки, обновила "Сообщения", "Дом", "Кошелек" и "Карты", добавила общее облако для хранения фото и видео всей семьи и разрешила пользоваться "Фитнесом" без фирменных часов.

Одной из наиболее разрекламированных функций iOS 16 стала Always On Display. Экран айфона, даже будучи выключенным, демонстрирует пользователю время, уведомления, дату и другую системную информацию – как сейчас, это происходит в Apple Watch – при этом потребляя минимальное количество энергии.

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