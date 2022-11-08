Журналисты узнали, что подписка Twitter Blue может стать лишь прелюдией к глобальному изменению.

Новый владелец Twitter, миллиардер Илон Маск, сейчас обсуждает со своим советником Дэвидом Саксом вопрос о том, чтобы сделать полный доступ к соцсети платным.

Одна из идей – позволить пользоваться твиттером бесплатно для всех в течение какого-то периода каждый месяц. А для продолжения потребления и публикации контента придется доплатить, сообщают журналисты Platformer со ссылкой на источник.

Впрочем, пока неизвестно, насколько серьезно Маск и Сакс относятся к этому плану, уточняет Platformer. В издании считают, что обновленная подписка Twitter Blue станет экономически невыгодной для компании. Сейчас у подписки не более 100 000 пользователей, а ее удорожание на 37,5% до 7,99 долларов может вызвать отток подписчиков.

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Помимо этого, журналисты пришли к выводу, что снижение рекламной нагрузки вдвое будет стоить компании примерно $6 долларов в месяц на человека. Таким образом, Twitter заработает лишь 2 доллара.

"Twitter уже никогда не будет прежним"

По словам источников Platformer, в Twitter сейчас "царит хаос", а Илон Маск, чтобы профинансировать сделку по покупке соцсети, нагрузил компанию долгами на $13 млрд. При этом Twitter была убыточной в течение 8 из последних 10 лет.

Компания попрощалась с половиной сотрудников – без работы остались около 3700 из 7500 человек. В том числе под сокращения попало четверть сотрудников команды, которая отвечает за борьбу с дезинформацией.

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