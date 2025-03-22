Пользователям "десятки" рекомендуется отложить обновление до появления официальных исправлений от Microsoft.

Windows 10 остается одной из самых стабильных версий операционной системы, поэтому многие пользователи не спешат переходить на Windows 11. Однако мартовское обновление KB5053606 оказалось крайне проблемным, сообщает портал PCWorld.

Многие пользователи сообщают о различных неполадках, возникающих после установки этого обновления. Одной из самых распространенных проблем стало общее снижение производительность системы – иногда это выражается с задержками при вводе текста с клавиатуры.

Встречаются также ситуации, когда исчезают иконки на панели задач. Другие ПК-юзеры упоминали, что отдельные настройки рабочего стола сбрасываются до заводских настроек.

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Процесс установки самого обновления KB5053606 также вызывает трудности. У некоторых установка занимает много времени, что необычно для небольшого обновления. Встречаются также ситуации, когда обновление устанавливается, даже если у пользователя отключены автоматические обновления. ПК с Windows 10, которые используются в корпоративном секторе, также испытывают проблемы с USB-принтерами.

На данный момент Microsoft официально признала только проблему с принтерами. Остальные проблемы пока не получили официальных комментариев и решений от компании. Поэтому пользователям "десятки" рекомендуется проявлять осторожность при установке KB5053606 и, возможно, пока отложить обновление.

Напомним, в феврале этого года доля Windows 11 среди компьютеров под управлением ОС от Microsoft достигла нового исторического максимума в 38%. Фактически, теперь каждый третий компьютер под управлением Windows использует W11.

Как отмечают эксперты, в некоторых странах, например, Великобритании, Windows 11 уже популярнее, чем Windows 10. В Украине же – наоборот: на самую новую ОС пересело лишь 26% юзеров.

Увеличение доли Windows 11 связано со скорым завершением бесплатной поддержки Windows 10 – она закончится в октябре 2025 года с возможностью получения платных обновлений до октября 2026 года. Купить такую поддержку можно будет лишь на один год за 30 долларов без возможности дальнейшего продления.

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