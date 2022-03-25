В компании есть команда разработчиков программного обеспечения в Санкт-Петербурге.

Немецкая телекоммуникационная компания Deutsche Telekom прекращает разработку программного обеспечения в Россию.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В последние недели мы предоставили этим работникам возможность работать за пределами России. Многие сотрудники воспользовались этой возможностью и покинули страну",- говорится в сообщении.

В Deutsche Telekom отметили, что компания не управляет никакими сетями в России и не имеет деловых отношений с компаниями в России. Однако есть команда разработчиков программного обеспечения, преимущественно в Санкт-Петербурге, которые предоставляют услуги клиентам за пределами России.

"Мы также обеспечили поддержку наших международных клиентов без российского сайта. На основании вышеизложенного мы закрываем свою деятельность в России",- добавили в компании.

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