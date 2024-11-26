Группа киберпреступников способна выполнять команды и загружать дополнительные модули на устройство жертвы.

Компания ESET – лидер в области информационной безопасности – обнаружила новые уязвимости в продуктах Mozilla и Windows, которые использовались при атаке группы киберпреступников RomCom, связанной с россией. Согласно телеметрии, с 10 октября по 4 ноября 2024 года потенциальные жертвы зафиксированы преимущественно в Европе и Северной Америке. Кроме того, в 2024 году группа нацеливалась на Украину, США и европейские страны.

На этот это раз в случае просмотра жертвой вредоносной веб-страницы злоумышленники могут запустить произвольный код без какого-либо взаимодействия с пользователем (нулевой клик), что приводит к установке бэкдора RomCom на компьютере жертвы. Группа киберпреступников может выполнять команды и загружать дополнительные модули на устройство жертвы. 8 октября исследователи ESET обнаружили критическую уязвимость CVE-2024-9680, связанную с Mozilla, а в ходе дальнейшего анализа была также обнаружена уязвимость CVE-2024-49039 в Windows.

Группа RomCom (также известная как Storm-0978, Tropical Scorpius или UNC2596) связана с россией и проводит как атаки на отдельные отрасли, так и целенаправленные шпионские операции. В 2024 году ESET обнаружила кибершпионскую и киберпреступную активность RomCom, нацеленную на государственные учреждения, оборонный и энергетический секторы в Украине, фармацевтический и страховой секторы в США, юридический сектор Германии и государственные организации в Европе.

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"Цепь компрометации состоит из поддельного веб-сайта, который перенаправляет потенциальную жертву на сервер с эксплойтом, и если он сработает, то выполняется шелл-код, который загружает и запускает бэкдор RomCom. Хотя неизвестно, как распространяется ссылка на фальшивый веб-сайт, однако, если страница открывается с помощью уязвимого браузера, компонент загружается и выполняется на компьютере жертвы без взаимодействия с пользователем, — комментирует Дэмиен Шеффер, исследователь ESET. — Мы хотели бы поблагодарить команду Mozilla за оперативное реагирование и подчеркнуть их впечатляющую работу, благодаря которой удалось выпустить исправление в течение дня".

Стоит отметить, что уязвимости были исправлены ​​командами Mozilla и Microsoft соответственно. В частности, Mozilla исправила уязвимость 9 октября 2024 года, а Microsoft выпустила исправление для второй уязвимости 12 ноября 2024 года.

Для предотвращения подобных атак и своевременного обнаружения любой вредоносной активности следует обеспечить мощную киберзащиту организаций, например, с помощью комплексного решения ESET PROTECT Elite для предотвращения угроз, их обнаружения и быстрого реагирования (XDR), а также управления уязвимостями и их исправлениями.

В случае обнаружения вредоносной деятельности в собственных IT-системах украинские пользователи продуктов ESET могут обратиться за помощью в круглосуточную службу технической поддержки по телефону +380 44 545 77 26 или по электронному адресу support@eset.ua.

О компании:

ESET - эксперт в сфере защиты от киберпреступности и цифровых угроз, международный разработчик решений по ИТ-безопасности, ведущий поставщик в области создания технологий обнаружения угроз. Основанная в 1992 году, компания ESET сегодня имеет расширенную партнерскую сеть и представительства в более чем 180 странах мира. Главный офис компании находится в Братиславе, Словакия.

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Почти 20 лет продукты ESET официально представлены на территории Украины. Начиная с 2005 года, пользователи имеют возможность бесплатно обратиться за помощью в службу технической поддержки ESET в Украине, а также пройти курсы обучения по использованию продуктов компании ESET. Пользователями ESET являются крупнейшие украинские и международные компании и организации.