Этот кот может играть с игрушками и даже с другими настоящими животными.

MarsCat от Elephant Robotics стал первым в мире бионическим домашним котом, который выполняет назначение домашнего животного-робота. По сравнению с обычными животными, MarsCat является полностью автономным и не требует никаких инструкций для выполнения своих жизненных действий. Он может ходить, бегать, спать, потягиваться и даже имитировать такие действия, как закапывание мусора, пишет Interesting Engineering.

"Он ходит и имеет много сенсоров. Он покачает головой, если увидит вас, потому что в носу у него есть камеры, благодаря которым он может распознавать окружающую среду и избегать препятствий. Мы видим, что на рынке существует реальная потребность в общении с домашними животными-роботами", - отметила Лиша Цю из компании Elephant Robotics в интервью Interesting Engineering на CES 2025.

Робот-кот может взаимодействовать с человеком, выражая различные эмоции с помощью жестов и мяуканья. Такой домашний любимец реагирует на прикосновения, может слышать голоса, видеть лица и даже играть с игрушками или настоящими котами.

"Он слышит команды, хотя и не всегда выполняет их, отражая личность, которая развивается в зависимости от того, как к ней относятся. MarsCat также распознает предметы, игрушки и даже свою кровать, участвуя в играх с такими предметами, как палочки-дразнилки, игрушечные мячики или игрушечные рыбки", - рассказывают в материале.

Кроме того, MarsCat имеет шесть черт характера, а именно энтузиазм, отстраненность, энергичность, лень, общительность и застенчивость, которые развиваются благодаря взаимодействию с хозяином.

"MarsCat - это идеальное решение для тех, кто не может ухаживать за традиционным домашним любимцем из-за аллергии или нехватки времени. Без шерсти и аллергенов, он обеспечивает чистую, санитарно безопасную среду. Он устраняет необходимость ухода за лотком и автоматически заряжается, когда установлена зарядная станция", - объясняют в издании.

Также если с ним часто общаться, то он становится более ласковым, ведь постоянные разговоры побуждают его мяукать чаще, а регулярное внимание предоставляет более тесную связь, как с живым котом.

"Кроме сенсорных датчиков, он также имеет функцию голосовых команд. Мы можем сказать: "Я люблю тебя" или "Хороший мальчик", и поскольку глаза - это экраны, в них будут мигать сердечки. Также можно давать функциональные комментарии, например, "Покрути хвостом" или "Поверни голову", - добавила Цю.

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