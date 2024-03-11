Часто небрежное обращение с личными данными в соцсетях может стать причиной мошенничества, похищения паролей и иногда даже ценных вещей.

Миллионы пользователей ежедневно используют любимые социальные сети для совершения покупок, публикации фото, просмотра новостей и общения. Однако часто небрежное обращение с личными данными в соцсетях может привести к мошенничеству, кражи паролей и иногда даже ценных вещей.

В связи с этим специалисты ESET подготовили перечень действий, которые могут вызвать такие последствия, а также советы по их избежанию и безопасности в соцсетях.

Какая активность может поставить безопасность в соцсетях под угрозу?

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1. Распространение личных и финансовых данных

Злоумышленники всегда в поисках личной или финансовой информации, которую можно использовать для получения денежных средств или открытия онлайн-счетов на имя жертвы. Кроме того, киберпреступники могут воспользоваться персональными данными для взлома паролей и кражи аккаунта соцсети.

Это же касается и распространения личных данных ваших близких, которые могут быть использованы против них. Помните, что в большинстве случаев вся опубликованная информация остается в Интернете навсегда. Поэтому перед публикацией каких-либо персональных деталей, даже таких якобы невинных, как имя домашнего питомца или дата рождения, учтите все возможные риски.

2. Планирование путешествий и распространение локации в соцсетях

Публикация фото или сообщения с деталями о предстоящем отпуске может поставить под угрозу уже не безопасность соцсетей, а непосредственно жилье и вещи владельца в его отсутствие. Именно поэтому при желании поделиться впечатлениями от определенного события или поездки лучше сделать это после.

Поскольку, зная, что потенциальная жертва будет сама дома или будет гулять по отдаленной местности, злоумышленник может воспользоваться этой информацией в своих злонамеренных целях. Именно поэтому контролируйте распространение данных о местонахождении, поскольку некоторые платформы социальных сетей могут автоматически указывать локацию публикаций. Помните, что публикации о семейных событиях или местонахождение друзей могут раскрыть детали места, где вы живете, работаете или проводите свободное время.

3. Публикации о драгоценных покупках

Фотографии дорогих ювелирных изделий или нового автомобиля могут сделать вас потенциальной мишенью злоумышленников, цель которых совершить ограбление или кражу. Поэтому старайтесь не распространять информацию о новых покупках или подарках в целях собственной безопасности.

4. Распространение фотографий детей

Некоторые родители любят делиться разными фотографиями своих детей, не задумываясь о возможных последствиях таких действий. Поскольку с одного невинного фото киберпреступники могут получить имя, дату рождения и адрес, которые затем могут использовать в злонамеренных целях. В раннем возрасте дети не способны влиять на действия своих родителей, однако, когда они становятся старше, родителям следует учитывать мнение детей относительно публикации контента с их участием. Также при распространении изображений чьих-то детей следует сначала получить их согласие. Подробнее о рисках распространения фото детей в соцсетях читайте по ссылке.

5. Коварные розыгрыши призов в социальных сетях

Соцсети переполнены розыгрышами призов и бесплатными подарками. Часто это замаскированные попытки получить личную информацию пользователей или даже распространить скрытое вредоносное программное обеспечение. Поэтому задумайтесь, прежде чем заполнять любые онлайн-формы и делиться ссылками на розыгрыши. Больше о подобных способах мошенничества читайте по ссылке.

6. Частные сообщения

Социальные сети являются общедоступными платформами даже при выборе частной учетной записи. Именно поэтому на таких сайтах не стоит обмениваться конфиденциальными данными, тем более, если они связаны с вашей работой. Поскольку любые данные могут быть похищены из-за взлома вашего аккаунта, не распространяйте то, о чем можете пожалеть впоследствии.

Советы для безопасности в соцсетях

Чтобы избежать возможных опасностей при использовании соцсетей, соблюдайте следующие рекомендации.

Перед публикацией каждого сообщения или фото следует подумать, как эту информацию можно использовать против вас, даже если профиль частный.

Периодически просматривайте список друзей и удаляйте неизвестных или нежелательных подписчиков.

Ограничьте список подписчиков, которым вы доверяете просмотр ваших публикаций. Это поможет снизить вероятность того, что кто-то использует опубликованную информацию в злонамеренных целях.

Ограничивайте доступ к фотографиям, чтобы их видели только знакомые, друзья и близкие.

Включите многофакторную аутентификацию для каждого аккаунта и создавайте надежные и уникальные пароли. Это уменьшит шансы взлома учетной записи, даже если киберпреступникам удастся угадать или взломать пароль.

Следует отметить, что функция управления паролями, доступная в подписке ESET HOME Security Premium, позволяет надежно сохранять все комбинации для автоматического заполнения данных во время входа. Кроме того, использование этой подписки обеспечивает усиленную защиту с помощью шифрования конфиденциальных файлов и эффективного обнаружения угроз.

О компании:

ESET — эксперт в сфере защиты от киберпреступности и цифровых угроз, международный разработчик решений по ІТ-безопасности, ведущий поставщик в области создания технологий обнаружения угроз. Основана в 1992 году, компания ESET сегодня имеет расширенную партнерскую сеть и представительства в более чем 180 странах мира. Главный офис компании находится в Братиславе, Словакия.