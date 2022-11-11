Пользователям других браузеров на базе Chromium (Microsoft Edge, Opera и т.п.) она тоже доступна.

Энтузиасты-разработчики выпустили на GitHub бесплатное расширение Eight Dollars ("Восемь долларов") для браузера Chrome, которое пригодится для активных Twitter-пользователей в нынешние времена.

У него лишь одна функция – определять аккаунты с настоящей верификацией и обычных пользователей, купивших "синюю галочку" за $8 в рамках подписки Twitter Blue.

При активации расширения к официальным аккаунтам добавляется заметный бейдж Actually Verified ("Действительно подтвержден), а к профилям с подпиской Twitter Blue – бейдж Paid for Verification ("Подтверждение оплачено"). Пометки отображаются как на страничках аккаунтов, так и в ленте, ответах и поиске.

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Чтобы установить приложение, нужно:

перейти на страницу chrome://extensions; включить функцию "Режим разработчика" в верхнем правом углу; загрузить архив с расширением и распаковать его на компьютере; нажать на кнопку "Загрузить распакованное расширение" и выбрать распакованную папку.

Аналогичный процесс установки работает и в других Chrome-based браузерах, включая Microsoft Edge и Opera.

Напомним, ранее на этой неделе новый владелец Twitter, миллиардер Илон Маск, запустил обновленную подписку Twitter Blue. Теперь она стоит 7,99 доллара (~300 грн) в месяц вместо 4,99 доллара.

Пока Twitter Blue несет в себе единственное преимущество – это "синяя галочка" рядом с именем пользователя. Раньше такую пометку нельзя было купить и выдавалась она только важным персонам и компаниям после прохождения верификации.

С появлением платных галочек в Твиттере, многие аккаунты начали создавать фейки знаменитостей – в том числе нового владельца Twitter и инициатора изменений работы "галочки" Илона Маска.

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