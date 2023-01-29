Для этого существуют как встроенные инструменты в самом приложении, так и специальные сайты и сторонние приложения.

TikTok сегодня является одной из самых хайповых и вовлекающих соцсетей в мире. Ключевая идея платформы – короткие, как правило, не дольше одной минуты, видео с музыкой. Казалось бы, что можно уместить в минуту? Однако криэйторы умудряются создавать такой контент, которым хочется поделиться с друзьями или сохранить, чтобы пересматривать в будущем.

Чтобы скачать любое видео с TikTok существуют как встроенные инструменты в самом приложении, так и специальные сайты и сторонние приложения. Рассказываем, как они работают.

Инструменты, встроенные в TikTok

Сама соцсеть не ставит ограничение на скачивания контента, если этого не сделал непосредственно автор видео, поэтому вы можете воспользоваться встроенными функциями.

Видео дня

Главным изъяном кого способа является наличие водного знака с логотипом TikTok и ником канала. Если вас это устраивает, следуйте за следующим алгоритмом:

Нажмите на иконку в виде стрелки в нижней части экрана;

Выберите "Сохранить видео" и оно появится в галерее устройства;

Специальные сайты

Существуют интернет-платформы, которые позволяют скачивать любые видео из TikTok даже без водяных знаков. Работа с такими ресурсами максимально простая – достаточно просто скопировать ссылку на ролик, вставить ее в соответствующую строку и нажать кнопку "Загрузить". Можете использовать один из следующих сайтов в удобном для вас браузере:

sssTikTok;

TTDownloader;

SnapTik.App.

Однако в таком способе существуют свои нюансы. Например, в некоторых случаях видео может просто открываться в другой вкладке. Тогда нужно нажать на него и выбрать функцию "Сохранить". Если вы сидите через айфон, нужно будет вернуться на предыдущую страничку, а затем снова выбрать "Загрузить файл по ссылке".

Вместе с тем на iPhone и iPad скачивать видео нужно из браузера Safari и при условии, что на устройстве установлена iOS 13 (либо новее) или iPadOS

Приложения для скачивания видео с TikTok

Неожиданно, но для скачивания видео можно использовать Instagram. Для этого нужно последовать за следующими пунктами:

Открыть ролик в TikTok;

Нажать "Поделиться";

Выбирайте Instagram Stories;

Воспользуйтесь значком загрузки;

Не публикуйте сторис, а просто закройте инстаграм и зайдите в галерею устройства – видео уже будет там.

Этот способ подходит даже для тех видео, которые автор запретил скачивать. Однако сохраняются водяные знаки.

Также вы можете бесплатно скачать программу SnapTik. Быстрая загрузка без водяных знаков гарантирована. Использовать приложение очень просто – нужно скопировать ссылку на видео и вставить её в специальную строку. Затем видео окажется в галерее устройства.

Telegram-бот TiVoTo

Если вы любите сбрасывать видео друзьям, но специально качать их на телефон, а затем присылать в чат очень долго или некоторые из них не пользуются TikTok, поэтому не могут смотреть ролики по ссылкам, рекомендуем обратить внимание на этот телеграм-бот. Найти его можно по никнейму @tivoto_bot (https://t.me/tivoto_bot).

Вам достаточно просто дать ему права администратора в вашем чате. Затем скопировать ссылку на видео и вставить ее в сообщение. Бот сразу же "словит" его и возвратит в чат в виде видео без водяного знака.

Ранее УНИАН уже писал, что украинский TikTok вывели из общего с РФ региона и перевели в Европейский. Пребывание Украины в одном регионе со страной-агрессором приводило ко многим случаям блокировок контента. В частности, связанного с войной.

СМИ сообщали, как TikTok превратился в один из инструментов роспропаганды. Только за один месяц в TikTok загрузили более сотни тысяч пропагандистских видео.

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