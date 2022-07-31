Только за месяц в TikTok загрузили более сотни тысяч пропагандистских видео.

Россия выделяет миллиарды рублей для "захвата" соцсетей. В последнее время предметом особого внимания стал китайский TikTok. Чего только стоят кадыровские отряды, которых дано уже называют TikTok-войсками.

Журналисты проекта FreeДом рассказали, кто же стоит за аккаунтами, которые изо всех сил восхваляют оккупационную политику Кремля.

Одно из видео следующего содержания: на нем появляется парень, который символизирует Украину. Страну все кромсают, а потом ему подает руку как бы Россия, и все становится хорошо. Этот ролик набрал более 10 млн просмотров. Это блогер timiiich. Он - блогер российского агентства, которое продвигало идею "Бессмертного полка" по заказу Russia Today. Среди проектов агентства выделяется логотип проекта "Россия – страна возможностей".

А в июне в сеть слили объявления, как россияне ищут блогеров, готовых работать на временно оккупированных территориях Донецкой области. Искателем талантов выступило агентство, чье руководство работало в российском Институте развития интернета. Этот "институт" финансируется из российского бюджета по статьям "Создание молодежно-патриотического контента в интернете".

Уроженка российского Липецка Алена Маренкова в марте получила финансовую поддержку РФ, после чего ее TikTok заполонили пронзительные откровения о "правде о "спецоперации".

Только за месяц в TikTok загрузили более сотни тысяч таких пропагандистских видео. Число использования пророссийских хэштегов идет на сотни миллионов посетителей. Федеральная комиссия связи США уже требует от компаний Google и Apple удалить TikTok из своих магазинов.

Напомним, ранее социальная сеть TikTok запретила россиянам публиковать видео, даже через VPN, а российские компании больше не смогут выпускать Android-смартфоны.

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