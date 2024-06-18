В Украине уже можно заказать ноутбук с искусственным интеллектом Vivobook S 15 от ASUS: его преимущества

15,6-дюймовый ноутбук ASUS Vivobook S 15 на данный момент можно предзаказать по цене 67 999 гривень.

Компания ASUS объявила о начале предварительного заказа в Украине сверхсовременного ноутбука ASUS Vivobook S 15 (S5507). Это компьютер нового поколения с искусственным интеллектом (ИИ), который работает на основе мощной и энергоэффективной процессорной платформы Snapdragon® X Elite и является первым компьютером Copilot+ PC с функциями искусственного интеллекта Windows.

Эти и другие функции Vivobook S 15, включая коллекцию эксклюзивного программного обеспечения от ASUS, призваны расширить возможности пользователя как для работы, так и для развлечений. Ниже подробнее остановимся на главных преимуществах этого ноутбука.

Сверхмощный ИИ

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ASUS Vivobook S 15 стал первым компьютером Copilot+ PC нового поколения, в котором были реализованы новейшие инструменты искусственного интеллекта Windows. Он работает на базе процессорной платформы Snapdragon X Elite со встроенным нейронным процессором (NPU) Qualcomm Hexagon с производительностью в 45 TOPS для ускоренной локальной обработки данных ИИ. Ноутбук поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X 8448 МГц, а для хранения данных предусмотрен скоростной твердотельный накопитель PCIe 4.0 емкостью до 1 ТБ.

Также ноутбук предлагает такие усовершенствованные функции на основе технологий ИИ следующего поколения как эффекты Windows Studio и камера ASUS AiSense с инфракрасным сенсором. Возможность распознавать присутствие пользователя с помощью камеры обеспечит работу функции адаптивного затемнения экрана (Adaptive Dimming), которая активируется тогда, когда пользователь отводит взгляд, а также адаптивной блокировки (Adaptive Lock), которая автоматически блокирует ноутбук, когда пользователь отходит от компьютера, и разблокирует его, когда тот возвращается.

В то же время ASUS Vivobook S 15 является первым устройством с эксклюзивным приложением ASUS StoryCube на основе ИИ, предоставляющим пользователям интеллектуальный, удобный и мощный способ управления всеми цифровыми активами для сортировки, редактирования и экспорта необработанных материалов.

Кроме того, благодаря своей мощной аппаратной платформе ASUS Vivobook S 15 поддерживает эффекты Windows Studio для улучшения освещения и устранения шумов во время видеозвонков, функцию Live Captions, которая с высокой точностью генерирует субтитры в режиме реального времени, а также Cocreator, позволяющий пользователям превращать собственные эскизы в настоящие произведения искусства, раскрывая их творческий потенциал.

Невероятная портативность

Ноутбук Vivobook S 15 имеет ультратонкий цельнометаллический корпус толщиной 14,7 мм и массой 1,42 кг, который благодаря своей минималистичной эстетике является настоящим воплощением элегантности. При этом оригинальный дизайн корпуса с зауженными краями гарантирует прочность устройства.

Аккумулятор емкостью 70 Вт∙ч обеспечивает до 18 часов продуктивной автономной работы или развлечений, а также поддерживает функцию быстрой зарядки и технологию ASUS USB-C Easy Charge для зарядки практически от любого адаптера питания.

Клавиатура с однозонной RGB-подсветкой, которую можно персонализировать с помощью функции Dynamic Lighting в Windows 11, дает пользователям возможность создавать потрясающие эффекты, соответствующие их индивидуальности и настроению.

Также клавиатура Vivobook S 15 имеет отдельную клавишу Copilot для быстрого доступа к инструментам Windows, работающим на основе искусственного интеллекта, а большой интеллектуальный тачпад обеспечивает легкую навигацию и расширенное рабочее пространство – с помощью интуитивно понятных жестов пользователи могут легко управлять различными задачами, от регулировки звука до оптимизации яркости экрана и воспроизведения видео.

Современные интерфейсы

ASUS Vivobook S 15 оснащен широким набором интерфейсных портов, в частности, двумя портами USB4 с поддержкой функции быстрой зарядки, вывода изображения на мониторы с разрешением 4K и передачи данных на скорости до 40 Гбит/с, а также двумя USB 3.2 Gen 1 Type-A, выходом HDMI 2.1, картридером microSD и комбинированным аудиоразъемом.

В то же время беспроводной модуль Qualcomm FastConnect 7800 стандарта Wi-Fi 7 обеспечивает скорость передачи данных до 5,8 Гбит/с, что в 4,8 раза превышает скорость Wi-Fi 6, гарантируя бесперебойные онлайн-трансляции, удобное выполнение задач и моментальную загрузку файлов.

Невероятные изображение и звук

Vivobook S 15 предоставляет превосходные возможности для продуктивной работы, творчества и развлечений благодаря большому 15,6-дюймовому OLED-дисплею ASUS Lumina OLED с разрешением 3K и частотой обновления 120 Гц, воспроизводя высококачественное изображение с чрезвычайно высокой детализацией и реалистичными цветами. Дисплей, сертифицированный по лучшему в своем роде стандарту VESA DisplayHDR True Black 600, занимает 89% площади панели, имеет время отклика 0,2 мс и воспроизводит 100% оттенков кинематографического цветового пространства DCI-P3. Он также сертифицирован лабораторией TÜV Rheinland как обеспечивающий низкий уровень синего света, способствуя комфорту для глаз, а технология ASUS OLED Care заботится о его долговечности.

При этом ноутбук имеет мощную аудиосистему, сертифицированную Harman Kardon, с поддержкой многомерных эффектов Dolby Atmos.

Доступность и цена

Ноутбук ASUS Vivobook S 15 (S5507) с процессором Qualcomm Snapdragon X Elite, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD емкостью 1 ТБ поступит в продажу в Украине в начале июля 2024 года по цене 67 999 гривень, однако предварительный заказ на него уже открыт в официальном онлайн-магазине ASUS Украина.