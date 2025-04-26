С декабря прошлого года соцсеть находится под усиленным вниманием.

Социальная сеть TikTok объявила о новых мерах, которые направлены на защиту предстоящих президентских выборов в Румынии после того, как было отменено предварительное голосование. Об этом сообщает Euractiv.

"Технологическая компания объявила, что открывает избирательный центр в рамках своих усилий по обеспечению безопасности президентских выборов, запланированных на 4 и 18 мая", - отметили в материале.

В сообщении платформы говорится, что центр, доступ к которому можно получить через приложение TikTok, возглавит рабочая группа, состоящая из "экспертов по кибербезопасности, обманчивых практик, дезинформации и добропорядочности выборов".

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В TikTok также заявили, что планируют сотрудничать с национальными органами власти и организациями, чтобы проверять факты перед выборами и выявлять онлайн-контент, нарушающий правила сообщества.

"Кроме того, подписанты Кодекса практики ЕС по дезинформации, такие как организации, занимающиеся проверкой фактов, и группы гражданского общества, запустили систему быстрого оповещения, также подтвердили в компании. Это позволит подписантам Кодекса помечать дезинформацию и контент, который может повлиять на честность выборов, непосредственно в TikTok для удаления", - добавили в Euractiv.

В издании напомнили, что с декабря прошлого года соцсеть находится под усиленным вниманием согласно Закону ЕС о цифровых услугах. Это произошло после решения румынских судов аннулировать национальные выборы.

"Европейская комиссия отдельно открыла официальное производство, чтобы оценить, не смог ли TikTok защитить честность выборов, особенно в связи с его рекомендательными системами и политикой в отношении политической рекламы и платного политического контента", - подчеркнули в материале.

Таким образом из-за отмены выборов румынское правительство заявило, что новое голосование состоится в мае.

Выборы в Румынии - последние новости

Как писал УНИАН, в Румынии возобновили президентскую кампанию после ее отмены из-за вмешательства РФ. Теперь правительство Румынии ужесточило правила предвыборной кампании, а ультраправому пророссийскому лидеру Келину Джорджеску запретили баллотироваться.

В ходе расследования стало известно, что он продвигал свою кандидатуру в соцсетях с помощью фейковых аккаунтов и платного продвижения. Сейчас политик находится под следствием.

Также Reuters сообщал, что кандидат в президенты Румынии Виктор Понта планирует запретить транзит украинского зерна в случае победы на выборах. По его словам, он это сделает, чтобы защитить румынских фермеров.

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