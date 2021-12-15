Функция работает только для новых видеороликов, появляющихся в ленте.

Социальная сеть Twitter презентовала функцию автоматических субтитров к опубликованным видео. Функция будет доступна пользователям приложений на iOS и Android, а также лицам, использующим веб-браузеры.

Об этом сообщили в прессслужбе Twitter.

"Где подписи к видео, когда они вам так нужны? С сегодняшнего дня они будут появляться автоматически", - говорится в сообщении.

Читайте такжеTwitter ввел запрет на публикацию изображений и видео частных лиц без их согласияФункция доступна для пользователей приложений на iOS и Android, а также лиц, использующих веб-браузеры. Кроме того, она работает только для новых видеороликов, появляющихся в ленте.

Для показа субтитров в развернутом виде их нужно будет включать в системных настройках. Всего будет доступно более 30 языков.

Ранее УНИАН уже сообщал, что глава Twitter Джек Дорси объявил о своем уходе с должности. "Я решил покинуть Twitter, потому что считаю, что компания готова уйти от своих основателей", - заявил Дорси.

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